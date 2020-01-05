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  4. Konya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası

Konya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, ormanlık alanda köpek dövüştüren ve bahis oynadıkları iddia edilen 17 kişiye ve 11 araca cezai işlem uygulandı.

Konya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası

Konya’nın Akşehir ilçesinde, ormanlık alanda köpek dövüştüren ve bahis oynadıkları iddia edilen 17 kişiye ve 11 araca cezai işlem uygulandı. Dövüştürülen ve yaralanan bazı köpekler tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesindeki ormanda bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, köpeklerini dövüştüren ve bahis oynadıkları öne sürülen 17 kişiye ve orada bulunan 11 araca ceza işlem uyguladı. Dövüştürülen ve yaralanan bazı köpeklerin tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Dövüş izlemeye gelen bazı kişilerin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Köpeklerin dövüştürüldüğü anlar da orada bulunan izleyiciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin tezahüratlar altında dövüştürüldüğü ve bu sırada 10 yaşlarında bir çocuğun da dövüşen köpekleri heyecanla izlediği görülüyor.

Konya’da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası

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