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Konya’da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinden Konya şehir merkezine gelmekte olan Kazım S. idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, kavşakta önüne çıkan Mehmet Çoban idaresindeki 68 DN 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil içerisindeki 4 kişi olay yerine ulaşan ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobildeki yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Çoban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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