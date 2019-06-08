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Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da seyir halindeki otobüsün önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinden Konya şehir merkezine gelmekte olan Kazım S. idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, kavşakta önüne çıkan Mehmet Ç. idaresindeki 68 DN 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil içerisindeki 4 kişi olay yerine ulaşan ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobildeki yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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