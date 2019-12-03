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Konya’da otobüslere kış lastiği denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

Konya’da trafik polisleri otogar çıkışında otobüslerde kış lastiği kontrolü yaptı.Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başlamasının ardından trafik polislerinin kış lastiği denetimi başladı.

Konya’da trafik polisleri otogar çıkışında otobüslerde kış lastiği kontrolü yaptı.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başlamasının ardından trafik polislerinin kış lastiği denetimi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri Konya Otogar çıkışında bulunan kontrol noktasında otobüsleri tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmaması gereken ve standartlara uygun olan otobüsler yolculuklarına devam etti.
Denetimlerden memnun olan ve bu sayede kaza oranlarının düştüğünü belirten otobüs şoförü Kamil Badem, "Bu uygulamayı çok değerli buluyorum. Araç güvenliği için çok önemli bir konu kış lastiği. Bu lastikleri takmayan sürücü arkadaşlarımıza takmalarını öneriyorum. Bu kış lastiği uygulaması kendi ve yolcuların can güvenliği için önemli" dedi.

Kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza
Uygulama ile ilgili bilgi veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ömer Yanık ise "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte 1 Aralık’tan itibaren Konya Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen talimat doğrultusunda da otogar çıkış noktasında şehirler arası otobüsler üzerinde bu kontrollerimizi yapıyoruz. Uygulama talimatına göre de ülkemiz genelinde kamyonet, kamyon, çekici, minibüs panelvan türü araçlarda, ticari taksi ve A sınıfı otomobillerde 1 Aralık itibariyle kış lastiği zorunlu. Bu uygulama 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Biz de bu kapsamda Konya Otogarı’nda yaptığımız uygulamalar kapsamında neredeyse tüm sürücülerimizin bu uygulamaya riayet ettiğini gördük. Kış lastiği takmayan, bu kurallara uymayan sürücü olursa bunun cezası ise Karayolları Trafik Kanununa göre 65 A maddesi gereğince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

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