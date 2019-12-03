Konya’da otobüslere kış lastiği denetimi

Konya’da trafik polisleri otogar çıkışında otobüslerde kış lastiği kontrolü yaptı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başlamasının ardından trafik polislerinin kış lastiği denetimi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri Konya Otogar çıkışında bulunan kontrol noktasında otobüsleri tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmaması gereken ve standartlara uygun olan otobüsler yolculuklarına devam etti.

Denetimlerden memnun olan ve bu sayede kaza oranlarının düştüğünü belirten otobüs şoförü Kamil Badem, "Bu uygulamayı çok değerli buluyorum. Araç güvenliği için çok önemli bir konu kış lastiği. Bu lastikleri takmayan sürücü arkadaşlarımıza takmalarını öneriyorum. Bu kış lastiği uygulaması kendi ve yolcuların can güvenliği için önemli" dedi.