HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü öldü

Konya’da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü öldü

03.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Altınekin ilçesi yakınlarında otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki kızı yaralandı.Kaza, Konya Ankara Karayolu Altınekin Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Konya’nın Altınekin ilçesi yakınlarında otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki kızı yaralandı.
Kaza, Konya Ankara Karayolu Altınekin Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da özel bir hastanede görev yaptığı öğrenilen Prof. Dr. Kadir Okhan Akın idaresindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada bariyer otomobile saplanırken, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan kızı 15 yaşındaki Y.S.A. yaralandı. Yaralanan Y.S.A. ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Fuhuş çetesinden kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattıFuhuş çetesinden kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattı
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

İdlib'de yaralanan asker, hastanede şehit düştü

İdlib'de yaralanan asker, hastanede şehit düştü

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı! Fuhuş çetesinden kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattı

Fuhuş çetesinden kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattı

Düğünlerde yeni dönem: 'Gizli davetli', düğün salonlarını denetleyecek

Hazırlıklar başladı! Düğünlerde yeni dönem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Gözler kritik toplantıya çevrildi

İstanbul Valiliği: Kadıköy'de gözaltına alınan 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor

Kadıköy'deki gözaltılarla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.