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Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 6 yaralı

Konya'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Aytekin (18) yönetimindeki 42 CPN 17 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde, Suriye uyruklu Minar Muhammed'in (16) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada sürücü Aytekin ve aynı araçta bulunan Cüneyt Doğan (17), Yunus Emre Çetkin (17), Şahin Çetkin (16), Ramazan Yıldız (15) ile elektrikli bisikleti kullanan Muhammed yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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elektrikli bisiklet Konya otomobil trafik kazası

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