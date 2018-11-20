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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Cuma El Hüseyin idaresindeki 31 MA 0349 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 5. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu Şükriye İsa (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Cuma El Hüseyin, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şükriye İsa'nın cenazesi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Konya trafik kazası

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