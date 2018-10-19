Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Fatih Alırsatar (25) idaresindeki 38 SL 377 plakalı otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Otomobilde bulunan Abdussamet Dünya (23) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Enes Terzi (22) ve Yunus Aydemir (26), çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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