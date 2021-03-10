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  4. Konya’da otomobil devrildi: 4 yaralı

Konya’da otomobil devrildi: 4 yaralı

10.03.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Akören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Akören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Betül Ç. idaresindeki 48 AFV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçtikten sonra ters döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 4 kişiyi ters dönen araçtan yaralı olarak kurtardı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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