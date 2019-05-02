Konya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yön levhası bulunan direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yahya Temurtaş idaresindeki 42 EFE 11 plakalı otomobil, Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yön levhası bulunan direğe çarptı.
Ağır yaralanan sürücü Temurtaş, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Temurtaş'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılabildi.
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