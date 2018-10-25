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Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolu üzerinde bulunan cezaevinin karşısında meydana geldi. Hüseyin Koçer yönetimindeki 03 KK 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Koçer ile otomobilde bulunan Ramazan Eski yaralandı. Otomobilde sıkışan Koçer, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralıKonya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

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