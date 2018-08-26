Konya'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ali Çalbak idaresindeki 42 PM 251 plakalı hafif ticari araç, Şehit İbrahim Bey Caddesi'ndeki cezaevi kavşağında Hacı Karaaslan'ın kullandığı 42 ZF 692 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe, Şükran ve Medine Özyurt, Asiye, Osman ve Furkan Karaaslan yaralandı.
Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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