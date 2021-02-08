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Konya’da otomobil ile minibüs çarptı: 4 yaralı

08.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dinek Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dinek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Dinek Mahallesi yönüne seyir halinde olan T.T. (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı Ford marka minibüs ile H.E. yönetimindeki 34 KB 4167 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada minibüs çarpışmanın etkisi ile şarampole takla atarken, otomobil yaklaşık 70 metre ileride şarampole inerek durabildi. Kazada minibüs sürücüsü T.T. ile minibüste bulunan T.T. (32), F.A. (24) ve 44 günlük M.A.T. isimli bebek yaralandı. Kazada F.A. minibüste sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri F.A’yı kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada minibüste bulunanların rahatsızlanan bebekleri M.A.T’yi Kulu’ya hastaneye getirdikleri, bebeğin tedavisinin ardından dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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