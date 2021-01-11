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  4. Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

11.01.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Karayolu’nun 1.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 42 B 5138 plakalı Tofaş marka otomobil, Beyşehir’den Seydişehir ilçesi yönüne seyir halinde iken trafiğe kapalı yoldan döner kavşağa çıkan C.T.’nin kullandığı 42 DNT 42 plakalı Toyota marka kamyonetle kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışma sonrasında refüje çıkarak durabildi. Otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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