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  4. Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 23:04 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Yalıhüyük ilçesi Suğla Baraj Yolunda meydana geldi.

Konya’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yalıhüyük ilçesi Suğla Baraj Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akan idaresindeki 07 JS 967 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Akan ile araçta bulunan annesi Meryem Akan ve Ali Akan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Meryem Akan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan sürücü Mustafa Akan Konya’ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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