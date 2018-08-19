Konya'da otomobil şarampole devrildi: 10 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı, kaza anı şantiyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zeki Öz idaresindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Selahattin (42) ve Hatice Gündüzbay (39), Gülnaz Eroy (7) ile 1 yaşındaki Ayaz, Netice (35), Mızgin (9), Kardelen (16), Eğit (7), Gamze (19) ve Salih Baran Öz (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.
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