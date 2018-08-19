HABER

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Kaza anı, şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı, kaza anı şantiyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeki Öz idaresindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Selahattin (42) ve Hatice Gündüzbay (39), Gülnaz Eroy (7) ile 1 yaşındaki Ayaz, Netice (35), Mızgin (9), Kardelen (16), Eğit (7), Gamze (19) ve Salih Baran Öz (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Canan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeliCanan Karatay: Kurban eti yağı ile beraber yenmeli
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdiHavada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Baran Öz trafik kazası Zeki Öz

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.