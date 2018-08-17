Konya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Vural (84) idaresindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında, yolun aşağısında bulunan sulama kanalına devrildi.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerine bildirdi.

Dalgıç ekipleri, sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü Hüseyin ile eşi Güleser Vural'ı (80) sudan çıkardı.

Karı kocanın boğularak öldüğü belirlendi. Cesetler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan Hayrettin Şimşek, "Seyir halindeyken 300 metre ilerde bir toz bulutu gördüm. İlk başta gençler drift yapıyor zannettim. Kaza olduğunu görünce aracımı durdurup hiç tereddüt etmeden suya atladım. Kanaldaki otomobilin camını kırıp yardım etmeye çalıştım ama tek başıma gücüm yetmedi. Kurtaramadım." dedi.

Öte yandan karı-kocanın, Ortakaraören Mahallesi'ndeki bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

