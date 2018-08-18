Konya'da otomobil sulama kanalına düştü: 4 yaralı

Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Orhan Şimşek idaresindeki 06 FF 6441 plakalı otomobil, Konya-Karapınar karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü Şimşek ile otomobildeki İlknur, Nisa Nur ve Betül Şimşek yaralandı.
Yaralılar, kaza yeri yakınlarında uygulama yapan polis ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı
Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum