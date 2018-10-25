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Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Batuhan Uslu (24) ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Beyşehir Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Fatih Batuhan Uslu yönetimindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yöne geçerek takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilden fırlayan Mustafa Asım Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uslu ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Ertürk’ün cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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