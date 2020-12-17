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  4. Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

17.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Caddesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Caddesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara yönüne gitmekte olan F.B. (41) idaresindeki 06 CDM 301 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüjde bulunan demir parmaklıklara ve direklere çarpan otomobil yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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