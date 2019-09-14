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Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Karaman karayolu üzeri ilçeye bağlı Karaburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Karaman karayolu üzeri ilçeye bağlı Karaburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 42 ANC 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan beton sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve H.B. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

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