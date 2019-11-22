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Konya’da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolu’nun 1.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ali A. (74) yönetimindeki 34 LN 0523 plakalı otomobil, bölünmüş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, tarlaya devrilerek taklalar atan araç sürücüsü ve araçtaki N.A, H.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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