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Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:25 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 YV 979 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde, aynı yönde seyreden 33 DES 53 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karapınar ve Konya kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ve buzlanma nedeniyle kara yolu, tır ve kamyon gibi büyük araçlar için trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil TIR trafik kazası

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