HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da otomobil tramvay yoluna takla attı

Konya’da otomobil tramvay yoluna takla attı

26.11.2020 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna takla attı.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna takla attı. Otomobilde bulunan iki kardeş kazayı yara almadan atlatırken, tramvay seferleri bir süre aksadı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Emniyet Kavşağı’ndan Sille Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 61 LJ 635 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün sollama yapmak istediği sırada kontrolden çıkarak tramvay yoluna takla attı. Kazada, otomobil tramvay yolunda ters dönerken, sürücü ve araçta bulunan kardeşi M.G. kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tramvay seferleri de bir süre aksadı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve kardeşi iyi olduklarını belirterek, kaza yerinde aracın kaldırılmasını bekledi. Tramvay yolundaki otomobil çekici marifetiyle raylardan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Vaka sayısı yüzde 50 arttı, cami anonsları sıklaştırıldıVaka sayısı yüzde 50 arttı, cami anonsları sıklaştırıldı
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Koronavirüs denetiminde kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Akıncı Üssü davasında mahkeme başkanına küstah tehdit: Başkan görüşürüz seninle

Mahkeme başkanına küstah tehdit!

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi

'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifinde flaş karar

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.