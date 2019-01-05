Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı ile iki iş yerinden çelik kasa çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, içlerinde bulunan 10 bin lira para, çek, senet ve tabancayı alıp, kasaları Adana yolu üzerinde İsmil Mahallesi'nde boş bir araziye attığı saptandı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Burhan T., Sedat G., Zeki G., Mehmet Salih K., Burhan U., Şükrü E., Burak E., Selim S. ve Hüseyin Ç. olduğunu belirledi. 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Burhan T.'nin, çalınacak araçları ve hırsızlık yapılacak işyerlerini belirleleyip, kuaförlük yapan Sedat G.'ye söylediği, Sedat G.'nin de ekibiyle olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

