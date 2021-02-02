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Konya’da otomobile eroin operasyonu

02.02.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Konya’da otomobile eroin operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan detaylı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç Seydişehir İlçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ile birlikte Seydişehir ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada paketler halinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

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