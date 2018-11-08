HABER

Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Konya'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih D. yönetimindeki 42 AFM 93 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Siba Alissa'ya (6) çarptı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alissa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız
Sokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulunduSokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulundu
100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Konya otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.