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Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Mehmet D. idaresindeki 42 BE 176 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 17. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Öztürk'e (51) çarptı.

Kazada Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Fatma Öztürk Konya öldü trafik kazası

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