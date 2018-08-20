Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Mehmet D. idaresindeki 42 BE 176 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 17. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Öztürk'e (51) çarptı.
Kazada Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e çok ağır sözler
Kars ağustos ayında kışı yaşadı! Her yer beyaza büründü
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum