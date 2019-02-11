Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İsmail A. (30) idaresindeki 42 L 9007 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Ahmet Cankurtaran'a (64) çarptı.
Ağır yaralanan Cankurtaran, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücünün kızı Ümmühan A, hastanede tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü İsmail A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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