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Konya’da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

22.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 25.

Konya’nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 25. kilometresi, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. yönetimindeki 42 AIU 36 plakalı Fiat marka otomobil Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken, Hüyük yol ayrımından kavşağa aniden çıkan C.K. idaresindeki 07 LTB 67 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu N.S.’nin kullandığı otomobil kavşakta bir süre sürüklendikten sonra yol üzerinde takla atarak ters döndü. Kazada sürücü N.S. ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan O.T., A.K., S.T., F.K., H.B. ve E.T. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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