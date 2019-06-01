Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolu Budak Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip D. (38) idaresindeki 20 APH 92 plakalı otomobil, Isparta yönünden Beyşehir yönüne seyir halinde iken kavşakta Çukurkent Mahallesinden Budak Mahallesi yönüne geçmek isteyen Ramazan B. (45) yönetimindeki 34 LM 100 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.D. (36), E.R.D. (10), K.D. (5), S.B. (41), S.B. (18), A.B.B. (13) yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 34 LM 100 plakalı otomobilde sıkışan bazı yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

