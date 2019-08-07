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Konya'da oyuncak içerisine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta yapılan aramada, oyuncak içerisine gizlenmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirildi - Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçta, oyuncak ayı içerisine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi, olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine giden hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurularak kontrolden geçirildi.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi.

Ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirdi.

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya patlayıcı Suriye yol kontrolü

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