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Konya’da park halindeki kamyon yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Konya’da sürücüsü tarafından park edildikten sonra alev alarak yanmaya başlayan nakliye kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Makam Sokak’ta çıktı.

Konya’da sürücüsü tarafından park edildikten sonra alev alarak yanmaya başlayan nakliye kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Makam Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Can Kuş tarafından boş arazinin bulunduğu yere park edilen 42 ABU 63 plakalı kamyon, yaklaşık yarım saat sonra yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyon yakınlarında bir kısmı dolu mazot şişesi buldu. Yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duran polis, araştırmalarını sürdürüyor.

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