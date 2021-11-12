Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Dereli, Ramazan Şaplak ve Ahmet Furkan Eryiğit ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Dereli savunmasında, olay günü kimseyi öldürme amacı taşımadığını öne sürdü.

İlk silahın karşı taraftan doğrultulduğunu iddia eden Dereli, "Olay günü, karşı tarafta olan Burak İ'nin bize doğru ateş etmesi sonucunda ben de uyarı amaçlı ateş ettim." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Burak İ, söz konusu olaydan bir gün önce arkadaşlarıyla otururken önlerinden bir kadın ile sanık Ramazan Şaplak'ın geçtiğini, Şaplak'ın kadına taciz içeren davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine arkadaşlarıyla sanık Şaplak'ın yanına geldiklerini anlatan Burak İ, "Ramazan taşkın hareketlerde bulunmaya başladı. Üzerindeki kıyafeti parçaladı. Bunun üzerine arkadaşım Can Özbek kendisine bir tokat attı. Ramazan çok sinirlendi, 'Burada bekleyin görüşeceğiz' dedi. Bir süre sonra bir şahıs geldi 'Ramazan'ın dayıları sizi çağırıyor' dedi. Belirtilen yere doğru yürümeye başladık, Ramazan ve yanındaki şahıslarla karşılaştık. Ramazan elindeki tüfekle bize doğru ateş etmek istedi ama tüfek ateş almadı." diye konuştu.

Burak İ, bu olayların ertesi günü karşı tarafın "barışma" maksadıyla kendilerini parka çağırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Olayı tatlıya bağlamak istediklerini söylediler. Bunun üzerine arkadaşlarım maktul Mehmet Demirtaş ile Can Özbek, Yunus Maral, Emre Avşar ve Ömer Sevim ile parka gittik. Girer girmez sanık Ahmet Furkan'ın elinde av tüfeği olduğunu gördük. Maktul Mehmet, 'Buradan ayrılalım, tatsızlık yaşanmasın' dedi. Tam o sırada Ahmet Furkan elindeki tüfeği sanık Mustafa Dereli'ye verdi; 'Sık bunlara' dedi. Olay yerinden kaçmak istedik ama peş peşe 3 el ateş edildi. Ateş eden, gördüğüm kadarıyla Mustafa Dereli'ydi. Saçma tanelerinin toplu bir şekilde maktul Mehmet'e isabet ettiğini görünce, üzerimde bulunan kuru sıkı tabancayı çıkarıp havaya bir el ateş ettim. Karşıdakiler korkup kaçmaya başladılar. Kaçarken de çok sayıda ateş ettiler."

Burak İ, olay günü yanında tabanca bulunmasını, "Kuru sıkı tabancamın mekanizması bozuktu. Onun tamirini yaptırmak için yanıma almıştım." şeklinde açıkladı.

Sanık Mustafa Dereli'nin avukatı Hasip Şenalp, tanıklar hakkında, "yalan beyanda bulunmak"tan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Tanık Burak i'nin beyanlarının yalan olduğunu, bunun da önceki beyanlarla ortada olduğunu savunan Şenalp, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta 24 Ekim 2020'de Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, mahalledeki parkta yanındaki kızla tartışan Ramazan Şaplak'a müdahale etmiş, olay kavgaya dönüşmüştü.

Mehmet Demirtaş ve arkadaşları ile zanlılar Ramazan Şaplak, Mustafa Dereli ve Ahmet Furkan Eryiğit parkta ertesi gün tekrar karşılaşınca kavga etmiş, kavgada Mustafa Dereli'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

