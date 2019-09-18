HABER

Konya’da paylaşım yapan DEAŞ üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:21 | Son Güncelleme

Konya’da geçtiğimiz pazartesi günü "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi polis tarafından yakalandı.Olay, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü meydana geldi.

Konya’da geçtiğimiz pazartesi günü "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, Konya’da bir kişi üzerinde Arapça "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Şahıs polis tarafından yakalandı.
Konya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça ’Yakında İnşallah’ ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
İnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlarİnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlar
Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandıŞanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.