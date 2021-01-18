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Konya’da pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

18.01.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Konya’da pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi kapalı pazar alanında pazarcılar arasında bıçaklı kavga çıktı.

Konya’da pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi kapalı pazar alanında pazarcılar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada R.Ö., Y.B., M.B. ve G.N. adlı pazarcılar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, R.Ö.’nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Pazarcıların arasında yıllardır husumet bulunduğu ve kavganın çocuk sebebiyle çıktığı iddia edildi. Olaya karışan 9 kişiden 2’sinin de kaçtığı ve arandığı öğrenildi.

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