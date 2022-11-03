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Konya’da polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

03.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Konya’da polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik mücadele sürüyor. Karabulut ve Ortaköy Mahallelerinde takibe alınan bazı ev ve iş yerlerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde, M.K., B.A., M.O., İ.K., A.K., H.K. ve A.T.’ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde 115,27 gram esrar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği, 18 adet av fişeği ve 2 adet tarihi eser niteliğinde vazo ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan’ haklarında işlem başlatılan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K., B.A., H.K. ve A.K.’ye ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu

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