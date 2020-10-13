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Konya’da polisten alkol katkı maddesi operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 00:19 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yurda kaçak olarak sokularak içki üretiminde kullanılan 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde üç günde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan sahte içki satışı olaylarının ardından ilçe merkezinde de çalışma başlattı.

Konya’da polisten alkol katkı maddesi operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yurda kaçak olarak sokularak içki üretiminde kullanılan 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde üç günde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan sahte içki satışı olaylarının ardından ilçe merkezinde de çalışma başlattı. Beyşehir’de Beytepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada içki yapımında kullanılan ve yurda kaçak olarak sokulduğu tespit edilen 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirdi. Farklı ağırlıklara sahip şişelere el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlattı. Polis merkezine götürülen 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, haklarında adli yönden başlatılan işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

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