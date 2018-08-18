Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Özyiğit (53) yönetimindeki 42 K 0541 plakalı otomobil, Anabağlar Mahallesi Taraşçı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü Özyiğit olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cesedi daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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