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Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 05:11 | Son Güncelleme

Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Özyiğit (53) yönetimindeki 42 K 0541 plakalı otomobil, Anabağlar Mahallesi Taraşçı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü Özyiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cesedi daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaza ölü Seydişehir trafik

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