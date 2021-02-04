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Konya’da ruhsatsız eğlence mekanındaki 56 kişiye işlem yapıldı

04.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Konya’da ruhsatsız eğlence mekanındaki 56 kişiye işlem yapıldı

Konya’da gece kısıtlama saatinde canlı müzik ve alkol servisi yapılan ruhsatsız eğlence mekanında 56 kişiye işlem yapıldı, iş yeri mühürlendi.Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde bir eğlence mekanının faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Konya’da gece kısıtlama saatinde canlı müzik ve alkol servisi yapılan ruhsatsız eğlence mekanında 56 kişiye işlem yapıldı, iş yeri mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde bir eğlence mekanının faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eğlence mekanının ruhsatsız faaliyet gösterdiği, canlı müzik yayını ve alkol servisi yapıldığı tespit edilirken, herhangi bir belgesi olmadığı anlaşıldı. İş yerinin tütün tüketimine izin vermesinden dolayı 4207 SKM’den, çalışan 19 şahsa kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den gerekli formlar ile içeride bulunan 37 kişiye sosyal mesafe kurallarına riayet etmemesinden dolayı gerekli tutanaklar tanzim edildi. İş yeri ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden dolayı zabıta ekiplerince mühürlendi.

Konya’da ruhsatsız eğlence mekanındaki 56 kişiye işlem yapıldı

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