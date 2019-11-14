Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde, G.V.'nin (39) ruhsatsız silah satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, G.V.'nin işlettiği oto galerisine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, av tüfeği, kurusıkı tabanca, silah üstü dürbün, 3 kaçak elektro şok cihazı, 4 av tüfeği dipçiği, 6 şarjör, 21 av tüfeği kabzası, 26 av tüfeği mobil şok aparatı, av tüfeği el kundağı ve 29 av tüfeği çatal ayağı ele geçirildi. Gözaltına alınan G.V.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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