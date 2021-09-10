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Konya'da sağanak etkili oldu

10.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sağanak etkili oldu

Konya ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Aşırı kuraklık nedeniyle Konya Ovası'ndaki köylülerin gün içinde çıktıkları yağmur duası sonrası akşam saatlerinde başlayan sağanak, çiftçileri sevindirdi.

Kent merkezinde de etkili olan sağanak, yollarda araç trafiğini yavaşlatırken, yer yer şehir içinde uzun araç kuyruklarına neden oldu.​​​​​​​

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