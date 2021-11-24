Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gün içinde başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak edeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.



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