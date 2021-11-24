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Konya'da sağanak etkili oldu

24.11.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gün içinde başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak edeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

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