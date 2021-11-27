Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, kuraklığın etkisindeki kentte sevinçle karşılanırken trafiği olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gün içinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollarda araçlar ilerlemede güçlük çekti.

Öte yandan kuraklığın uzun süredir etkili olduğu kentte halk, sonbahar yağmurunu sevinçle karşıladı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü şehirde yağışın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.



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