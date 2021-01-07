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Konya’da sahte alkol ele geçirildi

07.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Konya’da sahte alkol ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte alkol ele geçirildi.Ereğli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Yazlık Mahallesinde M.D.

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte alkol ele geçirildi.
Ereğli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Yazlık Mahallesinde M.D. isimli şahsın sahte alkol ürettiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda ayrı şişelerde ve bidon içerisinde sahte el yapımı rakı, anason ele geçirildi. M.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da sahte alkol ele geçirildi

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