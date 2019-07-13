Konya'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda 96 şişe sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Gölçayır Mahallesinde yaşayan ve market işletmeciliği yapan T.A.'nın (47) sahte içki satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin ev ve işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa sürelmeye hazır halde 96 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan T.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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