HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı

Konya’da sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı

21.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sahte içki üretilen apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.Olay, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusufmescit Mahallesi Alıç Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

Konya’da sahte içki üretilen apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusufmescit Mahallesi Alıç Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan sahte içki ürettiği iddia edilen O.Ş.’yi Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri evde yaptığı aramada sahte içki ve üretiminde kullanılan maddelere el koydu. Etrafa saçılan cam kırıkları ise patlamanın şiddetini ortaya koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldüMarketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü
Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
1/

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Selçuk Özdağ'dan hakkındaki 'taciz' iddialarına yanıt

Selçuk Özdağ'dan hakkındaki 'taciz' iddialarına yanıt

Sosyal medyada 21.21.21 mesajları

Sosyal medyada 21.21.21. mesajları

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Erdoğan'a bu videoyu gönderdi: Rastgele

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Erdoğan'a video gönderdi

Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü

Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.