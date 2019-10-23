HABER

Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yakalandı.

Aksaray’da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yakalandı. Şüphelilerinin üzerinde ve valizinde 116 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksaray ilinde alışveriş yapmak suretiyle piyasaya sahte para sürmeye çalışan ve dolandırıcılık olayına karışan 2 kişinin içinde olduğu otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Konya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Beyşehir otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, plakası bildirilen 06 BIE 005 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde bulunan M.C. ve M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek üst araması yapıldı. Polis merkezinde M.A.’nın cüzdanında 1 adet sahte 100 lira, M.C.’nin cüzdanında 18 adet sahte 100 lira ve otomobilin içindeki valizde ise 97 adet 100 lira olmak üzere toplamda 116 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Şüphelilerin cüzdanlarında 11 bin 600 liralık sahte paranın yanı sıra Aksaray ilinde piyasaya sürmek amacıyla alışveriş yaptıktan sonra para üstü olarak alınan gerçek paralar da ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerindeki 15 bin liralık sahte paranın 3 bin 400 lirasını alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri iddia edildi.
Çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
İzmir’de doktorun feci ölümüİzmir’de doktorun feci ölümü
Konya’da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltıKonya’da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.