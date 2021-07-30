Konya'da saldırı: Aynı aileden 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Konya'nın Meram ilçesinde bir aileyi hedef alan saldırıda üçü kadın 7 kişi hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırganların evi de ateşe verdiklerini aktardı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Avukat Abdurrahman Karabulut, hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden kendi müvekkilleri olduğunu söyledi.

Avukat Karabulut, Hasanköy Mahallesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybeden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğlu'nun, Diyarbakır'dan yıllar önce göç ettiklerini belirtti.

Karabulut'un verdiği bilgiye göre, Dedeoğlu ailesi, 12 Mayıs'ta çok sayıda kişinin taşlı sopalı saldırısına uğramış, aile bireylerinin bazıları ağır yaralanmıştı.

Aile olayın ardından basına Kürt oldukları için 15 yıldır komşularının ırkçı saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

Avukat Karabulut: S**aldırıyla ilgili tutuklanan 7 kişiden 5'i serbest bırakıldı**

Karabulut, 12 Mayıs'taki saldırıyla ilgili yargı sürecinde tutukluların belli aralıklarla tahliye edildiklerini belirtti.

Artı TV'ye konuşan Karabulut, saldırıyla ilgili yedi kişi tutuklanırken, iki aylık zaman zarfında aralarından beşinin serbest bırakıldığını söyledi.

Karabulut, ''Biz tutuklanmalarını beklerken maalesef her hafta birer ikişer kişi serbest bırakıldı ve bugün yaşanan bu saldırıda, yargının aldığı bu kararının payı yüksek'' diye konuştu.

Şahit olduğu manzarayı ''katliam'' olarak nitelendiren Karabulut, polisin olay yerine girmelerine izin vermediğini, savcıyı beklediklerini söyledi.

Avukat, saldırının aileye daha önce saldırıyı gerçekleştirenlerle aynı olduğunu iddia etti.

'Yeni saldırıların olmasından endişeliydiler'

Olaydan üç saat önce, saldırıda hayatını kaybeden iki müvekkilinin bürosunu ziyaret ettiğini kaydeden Karabulut, ''Yaşar ve Barış (Dedeoğlu), mayıs ayında saldırıyı yapan zanlıların neden tutuklanmadığını sormaya gelmişlerdi. Yeni saldırıların olmasından endişeliydiler. Ben de tutuklama taleplerimizin reddedildiğini ifade ettim, sulh cezanın matbu gerekçeleriyle taleplerimiz hep reddedildi" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

''Saldırıyla ilgili olayın bütün boyutlarının anlaşılması için girişimlerimiz sürüyor'' diye açıklama yapan HDP ise, Dedeoğlu ailesine yönelik saldırıyı ''Vahim ve korkunç katliam'' olarak niteledi.

HDP Eş Genel başkanları, HDP Merkez Yürütme Kuruluna, saldırıyla ilgili bir toplantı çağrısı yaptı.

