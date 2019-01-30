Konya’da Salı günü eğitime kar tatili

Konya merkezde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime Salı günü ara verildi.

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışının ardından merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime Salı günü ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 8 Ocak 2019 Salı günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, tatil edilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

